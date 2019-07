Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Am Sonntag sind zwei Autos in der Stuttgarter Straße frontal zusammengestoßen. Einer der Fahrer soll abgelenkt gewesen und dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Am Sonntag kam es gegen 12:15 Uhr zu einem schweren Autounfall in der Stuttgarter Straße mit drei Verletzten und hohem Sachschaden. Ein Autofahrer war in Richtung Hauptfriedhof unterwegs, als er kurz vor der Eisenbahnbrücke auf die Gegenspur geriet. Er soll das Radio bedient haben und dadurch abgelenkt gewesen sein, teilt die Polizei mit. Sein Auto stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen.

Der 24-jährige Fahrer, dessen Beifahrerin und der 53-jährige Unfallverursacher wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Die Strecke war zeitweise komplett gesperrt.

