Einsatz in Ulm: Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, hat sich am Montag gegen 17.20 Uhr in Ulm an der Ecke Hafenbad und Rosengasse ein Unfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin ereignet. Die Frau soll zeitweise bewusstlos gewesen sein.

Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Wie die Polizei berichtet, war sie ersten Erkenntnissen zufolge offenbar ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße getreten. Dabei übersah sie ein herannahendes Auto. Der Fahrer konnte zwar noch abbremsen und die Frau sich auf der Motorhaube abstützen, sodass der Aufprall abgemildert wurde. Dennoch stürzte die Fußgängerin. Sie wurde ins Krankenhaus gefahren, wie schwer sie verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Hafenbad in Ulm nach Unfall zeitweise gesperrt - Umleitung

Das Hafenbad war zeitweise gesperrt, der Verkehr wurde über den Frauengraben umgeleitet. Fußgänger konnten die Sperre aber passieren. Später wurde die straße auch wieder für den Autoverkehr freigegeben. Vor Ort im Einsatz waren

ein Rettungswagen

ein Notarztwagen