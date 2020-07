Bei einem Unfall in Blaustein am Sonntag wurde eine 44-Jährige lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war die Motorradfahrerin gegen 15.45 Uhr im Birkenweg in Herrlingen unterwegs. Sie fuhr in Richtung Ortsmitte und geriet mit ihrem Krad in einer Kurve gegen den Bordstein. Sie stürzte und prallte gegen einen Laternenmast. Ein Ersthelfer kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um die Frau. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Es wurde abgeschleppt.