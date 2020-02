Am Dienstag gegen 18 Uhr ist ein Mann mittleren Alters in das Gleisbett der Linie 2 gefahren. Das Auto saß in dem erst jüngst frisch mit Erde aufgefülltem Gleisbett fest.

Der Mann war nach Aussage der Polizei von der Wagnerstraße her nach rechts in die Beyerstraße abgebogen und hatte "aufgrund schlechter Sichtverhältnisse" einen zu weiten Bogen gemacht.

Sperrung der Linie 2 - SWU wollen Busse einsetzen

Er landete deshalb auf dem Gleis. Die Reifen des Fahrzeugs versanken in der nassen Erde. Der Mann saß in seinem Auto, während Polizei und Mitarbeiter der SWU draußen überlegten, wie man das Auto am besten entfernt. Die Straßenbahn war in beide Richtungen blockiert. Auf den Digitalanzeigen an den Haltestellen war zu lesen, dass die SWU so schnell wie möglich Busse auf der Strecke einsetzen soll.