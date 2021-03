In Ulm ist es am Freitagabend gegen 21:30 zu einem Unfall gekommen. An der Ecke Karlstraße/Stuttgarter Straße sei ein Sattelzug gegen eine Brücke geprallt, berichtet die Polizei Ulm auf Nachfrage. Der Sattelzug sei daraufhin umgekippt. Es gebe mehrere Verletzte.

Details sind bisher unklar

Was der Grund für den Unfall war und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Polizei und Rettungskräfte seien derzeit im Einsatz - die Unfallstelle sei gesperrt.