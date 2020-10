Am Montagmorgen um 9 Uhr parkte eine Frau ihr Auto in der Heileyersteige am Eselsberg in Ulm. Beim Beladen des Kofferraumes bemerkte die 60-Jährige, dass ihr Wagen nach hinten rollte. Daraufhin versuchte die Dame, den VW anzuhalten - was ihr misslang. Das Auto überrollte sie und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen.

Frau nach Unfall in Ulm mit schweren Verletzungen im Krankenhaus