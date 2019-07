Fast zeitgleich und nur wenige hundert Meter von einander entfernt haben sich zwei Unfälle mit schwerverletzten Motorradfahrern am Freitag auf der Blaubeurer Straße in Ulm ereignet: Ein Autofahrer krachte frontal in ein Motorrad; ein weiterer Motorradfahrer fährt auf die Maschine eines anderen auf und überschlägt sich anschließend.

Erster Unfall: Auto kracht auf Gegenfahrbahn in Motorrad

Schwerer Frontalcrash zwischen Auto und Motorrad gegen 19.25 Uhr in der Blaubeurerstraße: Noch ist nicht klar, wieso der Mercedesfahrer auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der 60-Jährige kam auf der Blaubeurer Straße auf Höhe einer Gärtnerei von seiner auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in das Motorrad, mit dem ein 49-Jähriger unterwegs war. Dieser konnte mit seiner Harley-Davidson nicht mehr auszuweichen und wurde samt Maschine von dem Auto auf den angrenzenden Gehweg gedrückt. Dort stieß der Motorradfahrer frontal mit einem Verkehrszeichen zusammen Bei dem Unfall wurde der 49-Jährige schwere verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Ulm gebracht werden.

Vollsperrung und 20.000 Euro Schaden

Während der Unfallaufnahme war die Blaubeurer Straße mehr als 2 Stunden voll gesperrt. Der Verkehr musste über Feldwege um die Unfallstelle geleitet werden. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Das Verkehrszeichen wurde umgeknickt.

Zweiter Unfall: Motorradfahrer überschlägt sich mit Maschine

Etwa 700 Meter entfernt und nur wenige Minuten später kam es zu einem zweiten Unfall bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 19.30 Uhr war ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda in Richtung Blaustein unterwegs. Auf Höhe des Umspannwerkes scherte er wieder auf seine Fahrspur ein, nachdem er ein Auto überholt hatte. Dort fuhr bereits ein in gleicher Richtung ein 24-Jähriger Motorradfahrer mit seiner Yamaha. Dieser musste bremsen, weil ein Fahrzeug links abbog.

Der Honda-Fahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf die Yamaha auf. Der Aufprall war so stark, dass sich die Honda samt Fahrer überschlug. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Yamaha-Fahrer stürzte ebenfalls - wurde dabei aber glücklicher Weise nicht verletzt.

Beide Motorradfahrer trugen zwar Sturzhelme aber keine weitere Schutzkleidung. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

