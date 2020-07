Wie die Polizei berichtet, hat sich der schwere Unfall am Dienstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Wiblinger Allee nahe der Brücke über die B311 (Erbacherstraße / Illerstraße) ereignet. An dem Unfall waren ein Streifenwagen der Polizei und ein Zivilfahrzeug beteiligt, wie die Ulmer Polizei bestätigt und auf den Unfallbildern zu sehen ist.

Unfall mit Polizeiauto während Einsatz auf der Wiblinger Allee

Demnach befanden sich zwei Polizeibeamte auf einer Einsatzfahrt vermutlich in Richtung Wiblingen. Dabei kam es zur Kollision mit einem offenbar entgegenkommenden Wagen. Die beiden Polizeibeamten und der Fahrer des Zivilfahrzeugs wurden verletzt. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst noch nichts bekannt.

Der SUV hat sich nach dem Zusammenstoß mit dem Polizeiauto bei dem schweren Unfall auf der Wiblinger Allee in Ulm am Dienstagabend überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben.

© Foto: Ralf Zwiebler

Staatsanwaltschaft ist nach Unfall mit Polizeiauto auf Wiblinger Allee eingeschaltet

Details zur Unfallursache seien noch nicht bekannt gewesen, hieß es am späten Dienstagabend. Am Mittwochmorgen verwies der Polizeisprecher darauf, dass man für weitere Informationen auf die eingeschaltete Staatsanwaltschaft warten müsse.

Unfall auf B311 in Ulm-Wiblingen - Totalschaden an Polizeiauto und zivilem Auto

Der Zusammenprall war aber offenbar so heftig, dass an beiden Autos ein Totalschaden entstand. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie Krankenwagen und die Polizei waren am Unfallort.