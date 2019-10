Auf der A8 bei Pforzheim hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit zwei Lkw und einem Auto ereignet. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe ist derzeit noch voll gesperrt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Aufgrund von ausgelaufenem Kraftstoff und Bier muss die Fahrbahn gereinigt werden, was noch mindestens zwei Stunden (Stand 12 Uhr) dauern wird. Der Verkehr wird über den Standstreifen beziehungsweise bereits bei Pforzheim Ost und Süd ausgeleitet. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

