Ein 25-jähriger Mann fuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2024 von Remshart in Richtung Offingen. Kurz nach der Einmündung von Remshart geriet er aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Mannes. Der Pkw des 25-Jährigen schleuderte durch die Wucht des Aufpralls einen Abhang hinunter und kam auf dem Dach in einem Maisfeld zum Liegen.

Fahrer wird schwer verletzt

Der schwer verletzte 25-Jährige konnte von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Im Pkw des 38-jährigen Mannes befand sich noch ein 4-jähriges Kind. Der Mann und das Kind wurden leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung.

Unfallfahrer hatte Cannabis dabei

Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnten die Beamten der Polizeiinspektion Burgau bei dem 25-jährigen Unfallverursacher eine kleinere Menge Cannabis finden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie eines Vergehens der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Staatsstraße war komplett gesperrt

An beiden Pkws entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Staatsstraße 2024 war bis circa. 19.30 Uhr komplett gesperrt. Neben Notarzt und Rettungsdienst waren noch die Feuerwehren aus Remshart, Rettenbach, Offingen und Burgau mit insgesamt 62 Einsatzkräften zu Verkehrsmaßnahmen im Einsatz.

Das könnte dich auch interessieren: