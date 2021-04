Bei einem Unfall um kurz vor 9 Uhr am Montag ist offenbar eine Person so schwer verletzt worden, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden muss. Die Staatsstraße 2020 musste für mehr als 1,5 Stunden in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Das teilte eine Presse...