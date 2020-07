In Ochsenhausen im Kreis Biberach hat es einen tragischen Unfall gegeben. Ein Mann starb dort, nachdem er einen schweren Unfall mit seinem Aufsitzrasenmäher hatte. Der Mann war Angaben des Polizeipräsidiums Ulm zufolge zur Mittagszeit am Freitag auf einem Privatgrundstück mit Mäharbeiten beschäftigt. Er nutzte einen motorisierten Aufsitzmäher. In einem Hang geriet der Traktor ins Rutschen und überschlug sich.

Mann bei Unfall in Ochsenhausen eingeklemmt

Dabei wurde der Mann eingeklemmt. Er erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat dem Bericht zufolge keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden und geht von einem tragischen Unfall aus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.