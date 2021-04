Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, hat sich in der Memminger Straße in Neu-Ulm ein schwerer Unfall ereignet. Dabei wurde mutmaßlich mindestens ein Mensch verletzt.

Auto mit Unimog in Memminger Straße kollidiert

Dem Bericht zufolge geschah das Unglück am Samstag gegen 16 Uhr: Ein Auto und ein Unimog-Laster sind demnach kollidiert, eine Person sei eingeklemmt, hieß es. Der Rettungsdienst und die Polizei sind im Einsatz.

Offenbar kommt es im Bereich der Memminger Straße zwischen Europastraße und Albert-Schweitzer Straße zu Staus und Verkehrsbehinderungen.