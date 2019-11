In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein zufällig vorbeifahrender Notarzt gegen 4.10 Uhr ein stark beschädigtes, jedoch leeres Auto bemerkt, das in Neu-Ulm zwischen Offenhausen und Pfuhl an einem Baum stand. Er verständigte die Polizei.

Wie eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Kempten bestätigte, fanden die verständigten Beamten den Unfallwagen verlassen vor - aus gutem Grund, wie die Polizei vermutet. Den Spuren nach zu urteilen müssen die Insassen, insbesondere der Beifahrer, verletzt worden sein. Um wie viele Insassen es sich handelte, konnte die Polizei noch nicht sagen. Beide Airbags waren ausgelöst worden.

Insassen melden sich bei Polizei - Aufenthaltsort unbekannt

Eine groß angelegte Suchaktion mit Feuerwehr, Rettungsdienst und Suchhunden brachte kein Ergebnis. Wie die Schwäbische Zeitung schreibt, hätten die Insassen sich bei der Polizei gemeldet, dabei jedoch ihren Aufenthaltsort unterschlagen. Dies wollte die Sprecherin weder bestätigen noch revidieren, betonte aber, dass nicht seit Sonntag sondern seit Samstag Aussagen aufgenommen werden. Sie bestätigte zudem, dass die Identität der Insassen weiterhin unbekannt sei.