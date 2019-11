In Nellingen in ein 34-Jähriger in der Nacht auf Sonntag total betrunken Auto gefahren und hat einen Unfall verursacht. Gegen 1.15 Uhr ist er mit knapp 2,5 Promille in seinem Audi A4 ungebremst auf einen vorausfahrenden Smart gekracht. So stark, dass dieser durch die Wucht des Aufpralls nach rechts auf ein Haus und von dort zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der 42-jährige Smartfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Unfallverursacher lügt Polizei an

Bei Eintreffen der Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte wies der Unfallverursacher zunächst alle Schuld von sich. Angeblich sei der eigentliche Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet. Er selbst sei nur Beifahrer gewesen. Der 34-Jährige musste genauso wie der schwerverletzte Smartfahrer in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Polizei stellt nach Unfall knapp 2,5 Promille fest

Der Grund für seine Lüge war schnell ermittelt: Knappen 2,5 Promille laut Alkoholtest. Sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand an beiden Autos und dem Haus ein Sachschaden von mindestens 18.000 Euro.

Der Mann muss sich jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.