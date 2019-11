In der Nacht auf Samstag, gegen 0.45 Uhr hat ein 22-jähriger Autofahrer in Langenau einen schweren Unfall gebaut. Der junge Mann fuhr auf der Angertorstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung mit der Hindenburgstraße krachte er nahezu ungebremst gegen einen Baum am rechten Fahrbahnrand. Der junge Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Polizei findet Drogen und Waffen am Unfallort in Langenau

Am Unfallort fanden die Polizeibeamten im Auto eine Schreckschusswaffe, etwa 70 Gramm verschiedene Drogen und Bargeld. Auch die anschließende Wohnungsdurchsuchung war erfolgreich - zwei weitere Waffen und rund 300 Gramm verschiedene Drogen konnten sichergestellt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren: