Am Montagvormittag hat sich auf der Linie 1 in Ulm ein Unfall ereignet. In der Nähe des Hauptbahnhofs waren eine Straßenbahn und ein Auto kollidiert. Nach ersten Informationen gab es dabei keine Verletzte - das Auto musste aber abgeschleppt werden.

Probleme gab es allerdings im Nahverkehr. Zwar konnte die Strecke bald wieder freigegeben werden, es kam aber zu einzelnen Ausfällen und Verspätungen.