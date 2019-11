Am Montagnachmittag hat sich auf der L307 zwischen Ummendorf und Fischbach ein tödlicher Unfall ereignet.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes einen vor ihm fahrenden Linienbus überholen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Opel. Dessen 57-jähriger Fahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 27-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Unfallverursacher unter Drogen und ohne Führerschein

Zum Unfallzeitpunkt habe der 27-Jährige unter Drogen gestanden, wie die Polizei weiter berichtet. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.