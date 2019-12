Ab 6.30 Uhr war die Landesstraße 260 zwischen Illerrieden und Oberkirchberg in beide Richtungen für etwa zwei Stunden gesperrt. Grund dafür war ein Unfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr auf der „Wochenauer Steige“ auf Höhe des Golfplatzes ereignet hat.

Frontalcrash: Person schwer verletzt

Die Polizei sagte auf Nachfrage der SÜDWEST PRESSE, es seien zwei Autos zusammengestoßen. Aus einer Pressemitteilung der Polizei Ulm geht hervor, dass sich der Unfall bei einem Überholvorgang ereignete. Demnach sei ein 23-Jähriger mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Ulm, beim Überholen in einem unübersichtlichen Straßenverlauf, auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden 57-Jährigen zusammengestoßen. Die Bergung sei aufwendig gewesen, da das Dach eines der Unfallwägen entfernt werden musste, um den 57-jährigen Insassen zu befreien, der im Pkw eingeklemmt wurde. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der 23-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.