Am Donnerstagnachmittag kam es in Neukirch im Raum Konstanz zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 23-jährige Motorradfahrerin ums Leben kam.

Die 23-Jährige ist n och an der Unfallstelle verstorben gegen 15.15 Uhr war sie mit ihrem Motorrad auf der Landesstraße 335 aus Richtung Neukirch in Richtung Bodnegg unterwegs. Etwa 300 Meter nach der Kreuzung der Landesstraße 335 mit der Landesstraße 333 und der aus Neukirch herausführenden Kreisstraße 7702 beschleunigte sie ihr Motorrad offenbar auf der schmalen Fahrbahn auf hohe Geschwindigkeit und stieß in Fahrbahnmitte der Landesstraße mit hoher Geschwindigkeit frontal mit dem entgegenkommenden BMW 3 einer 25-jährigen Pkw-Lenkerin zusammen. Die 23-Jährige wurde über den BMW geschleudert, davor prallte sie mit dem Kopf gegen den Dachholm oberhalb der Windschutzscheib. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Das entgegenkommende Fahrzeug war mit vier Personen besetzt, die 25-jährige Lenkerin des Fahrzeugs wurde durch den Rettungsdienst zu einer Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad der verunglückten Motorradfahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls zerstört. Der BMW wurde ebenfalls stark beschädigt. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 30.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines Gutachtens zum Unfallhergang an die Unfallstelle gerufen. Die Landesstraße 335 wurde bis zum Ende der Verkehrsunfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. An der Unfallstelle waren die Freiwillige Feuerwehr Neukirch sowie ein Rettungsdienst mit Notarzt und Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei Tettnang eingerichtet.

