Der 20-jährige Autofahrer war am Sonntag kurz vor 18.30 Uhr auf der Kreisstraße 9915 von Jungingen in Richtung Böfingen unterwegs. Laut Angaben der Polizei fuhr er auf nasser Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Er kam mit seinem VW von der Straße ab und überschlug sich in einer Wiese.

Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Wenige Stunden nach dem Unfall erlag der Mann dort seinen schweren Verletzungen.

Die Verkehrspolizei aus Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der VW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand, wurde abgeschleppt. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.