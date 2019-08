Glückliches Ende einer tagelangen Suche: Die Frau, die am Freitagabend in Neu-Ulm in die Donau gegangen war, um ihr Handy zu suchen, ist wieder da. Hinweise aus der Bevölkerung hatten die Polizei auf ihre Spur gebracht.

Die seit der Nacht von Freitag auf Samstag im Bereich der Eisenbahnbrücke in Neu-Ulm als vermisst gemeldete 31-Jährige konnte heute Mittag wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neu-Ulm angetroffen werden. Eine Meldung aus der Bevölkerung brachte den entscheidenden Hinweis. Nach jetzigem Ermittlungsstand konnte sich die Frau bereits in der Nacht selbstständig an das Ufer retten, war dann jedoch nicht mehr erreichbar. Auch ihr Aufenthaltsort war bis dato nicht bekannt.