Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 74-Jähriger am Montagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der auf der Böfinger Straße in Richtung Stadt Ulm und wollte nach links zu den Messehallen abbiegen. Deswegen ordnete er sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein.

Vor Unfall in Ulm rote Ampel nicht beachtet

Der Polizei zufolge wartete er nicht an der roten Ampel. Er beschleunigte und bog ab. In diesem Augenblick kam eine Straßenbahn der Linie 1, die ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Tram rammte den abbiegenden Wagen.

Der 74-Jährige Autofahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin im Alter von 67 Jahren erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Fahrgäste in der Straßenbahn und der Straßenbahnführer kamen mit den Schrecken davon, niemand in der Tram wurde verletzt. Den Schaden schätzten die Ermittler auf insgesamt etwa 30.000 Euro.