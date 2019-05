Leichte Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger am Montagmorgen bei einem Unfall in der Nähe des Ulmer Münsters zu. Der Mann hatte die Vorfahrt missachtet.

Leichte Verletzungen zog sich ein 57-Jähriger bei einem Unfall am Montag in Ulm zu.

Gegen 10.45 Uhr war ein Radfahrer in der Straße Marktplatz in Richtung Münsterplatz unterwegs. Der 57-Jährige stoppte laut Mitteilung der Polizei an der Einmündung zur Neuen Straße. Dort fuhr ein Opel. Der Mann achtete nicht auf dessen Vorfahrt und fuhr los. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Nach Unfall in Ulm: Radfahrerin kommt leicht verletzt ins Krankenhaus

Der Radler stürzte und verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen transportierte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden am Pkw der 62-Jährigen und dem Zweirad schätzt die Polizei auf ungefähr 500 Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Hauptbahnhof Ulm Polizei: Person in Zug eingeklemmt Am Hauptbahnhof in Ulm war eine Person in einem Zug zwischen zwei Sitzen eingeklemmt.