Der Unfall in der Heidenheimer Straße ereignete sich nach Auskunft der Polizei in Ulm gegen 19.45 Uhr. Der Fußgänger habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Weitere Angaben zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. Sie sollen am Montag folgen, hieß es von Seiten der Polizei.

