Am Montagmorgen gegen 8 Uhr ist eine Audifahrerin in Ulm mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Laut Polizeibericht war die 44-Jährige auf der Einsteinstraße in Richtung Theodor-Heuss-Platz unterwegs und wollte nach links in die Magirusstraße abbiegen.

Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Radfahrer. Bei dem Aufprall stürzte der Mann auf die Motorhaube und danach auf die Straße. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1300 Euro. Die Ermittlungen laufen.

Da Zweiradfahrer leicht übersehen werden können, empfiehlt die Polizei Autofahrern besondere Aufmerksamkeit.

