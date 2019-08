Eine 61 Jährige touchierte beim Ausparken ein anderes Auto - und fuhr anschließend davon. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei.

Etwa 5.000 Euro Schaden verursachte eine 61 Jahre alte Frau, als sie beim Ausparken in der Frauenstraße am Samstagabend einen Porsche touchierte. Das teilte die Polizei Ulm in einer Pressemitteilung mit.

Zeugin meldet Unfall bei der Polizei

Statt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr die Frau weg. Eine Zeugin jedoch beobachtete den Vorfall, merkte sich das Nummernschild und informierte die Polizei.

Diese machte die Frau ausfindig und traf sie zuhause an. Ihr Auto wies frische Unfallspuren auf. Da die 61 Jährige offensichtlich betrunken war, ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

