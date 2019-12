Quasi zum Geisterfahrer ist ein Lkw in Riedlingen im Kreis Biberach geworden - das hatte teure Folgen. Wie die Polizei berichtet, leerte der Fahrer eines Müll-Lasters am Dienstag gegen 12 Uhr Container auf dem Gelände einer Firma in der Gammertinger Straße. Dafür musste der 56-jährige Fahrer aus dem Führerhaus steigen.

Fahrer in Riedlingen vergisst, die Bremse anzuziehen

Allerdings vergaß der Mann, die Bremse richtig anzuziehen. Der MAN-Laster setzte sich in Bewegung und rollte rückwärts davon. Dabei beschädigte der tonnenschwere Lkw drei geparkte Fahrzeuge. Der Laster durchbrach auch noch einen Zaun und kam erst auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Verletzte gab es nicht. Der Schaden allerdings ist hoch: Die Polizei beziffert den Sachschaden auf insgesamt rund 37.000 Euro.