In Neu-Ulm Pfuhl hat sich in der Nacht zu Sonntag offenbar ein Unfall ereignet, in dessen Folge die Polizei aktuell wegen Unfallflucht ermittelt. Eine Straße nahe des Schulzentrums soll gesperrt sein.

Die Polizei Schwaben Südwest in Kempten bestätigte auf Nachfrage den Einsatz, wollte später am Tag eine Mitteilung zu dem Hergang und den Ermittlungen veröffentlichen. Gegen 11 Uhr bestätigte ein Beamte am Telefon, dass es Ermittlungen wegen Unfallflucht gebe.

Ein Reporter berichtete von vor Ort, dass „ein ,junger Bursche’ die eine Straße in der Nähe des Pfuhler Schulzentrums überqueren wollte“ und dabei von einem Fahrzeug angefahren und liegengelassen worden sein soll. Die Polizei wollte hierzu zunächst keine Angaben machen.

Straße zwischen zwei Kreisverkehren in Pfuhl gesperrt

Am Sonntag ermittelte die Polizei im Falle einer möglichen Unfallflucht in Neu-Ulm Pfuhl. Eine Straße musste gesperrt werden.

© Foto: Ralf Zwiebler

Stand 9.30 Uhr war die Straße zwischen den beiden Kreisverkehren in Pfuhl noch für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr hatte Zelte aufgebaut.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

