Ein bislang unbekannter Busfahrer streifte am Samstagnachmittag in der Augsburger Straße in einer Kurve mit seinem Omnibus ein geparktes Auto. Nachdem er mit der Halterin des Wagens gesprochen hatte, fuhr der Busfahrer weiter, touchierte jedoch beim Anfahren erneut das Auto und ein weiteres Fahrzeug. Dann fuhr er weiter, um seinen Fahrplan einzuhalten, teilt die Polizei mit. Daher wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

