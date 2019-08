Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Mittwochabend mit ihrem Kleinwagen von der Landstraße von Nellingen nach Türkheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die 19-Jährige war mit ihrem Kleinwagen die Landesstraße von Türkheim her kommend in Richtung Nellingen unterwegs. Gegen 19.45 Uhr kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Laut Polizei war ihr Kleinwagen, ein Citroen C 1, rund 50 Meter weit im Grünstreifen unterwegs, ehe er frontal gegen einen Baum prallte. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Im Zuge des Einsatzes der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei war die Landesstraße L 1230 für rund anderthalb Stunden voll gesperrt.

