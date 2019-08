Ein Arbeiter ist am Mittwoch in Munderkingen schwer verletzt worden. Ein schweres Bauteil war einen Mann gekippt.

Gegen 14.15 Uhr arbeiteten die Männer in Munderkingen an einer Treppe an der Stöcklenstraße. Dabei kippte ein Bauteil und verletzte die Arbeiter zum Teil schwer.

Ein Rettungshubschrauber flog den 49-Jährigen in eine Klinik, der Rettungsdienst transportierte den 45-Jährige mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

