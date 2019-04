In Laupheim hat ein Mann einen skurrilen Unfall gebaut. Betrunken und verletzt fuhr er Auto und streifte auf dem Weg in ein Krankenhaus mehrere Fahrzeuge.

Ein 69-Jähriger hatte sich am Freitag zuhause verletzt. Das berichtet die Polizei Ulm in einer Mitteilung. Um seine Wunden versorgen zu lassen, fuhr er mit seinem Auto zum Krankenhaus. Aufgrund seiner Verletzungen an der Hand hatte er Mühe, von der Radstraße in die Kapellenstraße abzubiegen. Dabei streifte er einen entgegenkommenden Mercedes. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der Schaden an beiden Autos beträgt je 1500EUR.

Alkoholtest des Mannes ergibt mehr als ein Promille

Bei der Unfallaufnahme wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert weit über der zulässigen Grenze von 1,1 Promille ergab. Neben der Versorgung seiner Handverletzungen wurde in der Klinik auch eine Blutprobe erhoben. Seinen Führerschein musste er abgeben. Der Fahrer wird wegen einer Straßenverkehrsgefährdung zur Anzeige gebracht.

