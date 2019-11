In Langenau hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntag gegen 2.30 Uhr einen Unfall verursacht und dabei ein 23-Jährige schwer verletzt. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Er krachte mit seinem Auto in der Olgastraße auf einen vor ihm fahrenden Seat einer 23-Jährigen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Alkoholtest der Polizei ergibt fast 2 Promille beim Unfallverursacher

Die Polizeibeamten bemerkten bei der Unfallaufnahme sofort, dass der Fahrer betrunken war. Ein Alkoholtest ergag einen Wert von fast 2 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.