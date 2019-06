Am Montag kam es in Laichingen zu einem schweren Unfall, bei dem ein 82-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass er später im Krankenhaus starb.

Wie Zeugen der Polizei berichteten, fuhr der 82-Jährige mit seinem Fahrrad kurz vor 15.30 Uhr die Geislinger Straße entlang. Unterwegs wollte er offenbar auf den Gehweg wechseln. Doch an der Bordsteinkante stürzte der er. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der 82-Jährige starb später im Krankenhaus. Spezialisten der Verkehrspolizei ermitteln jetzt die genauen Umstände des Unfalls.

Das könnte dich auch interessieren

Schlägerei in Ulm Hätte die Polizei die Eskalation des Streits verhindern können? Die Tumulte in Ulm am vergangenen Samstag werfen Fragen auf. Wie konnte es gleich drei Mal in Folge zu heftigen Schlägereien kommen? Und: Haben die Beamten richtig gehandelt?