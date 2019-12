Ein missglückter Ausparkversuch ist in Esslingen tragisch geendet. Am Samstagvormittag wollte eine 51-jährige Autofahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes ausparken, als sie beim Rückwärtsfahren mit ihrem Smart gegen eine niedrige Kunststoffbegrenzungsmauer eines Imbiss-Wagens fuhr.

Sie fuhr zunächst wieder ein Stück vorwärts, legte den Rückwärtsgang ein, öffnete die Fahrertür und beugte sich mit dem Blick nach hinten gewendet aus dem Fahrzeug. In diesem Moment verwechselte sie wohl das Gas- mit dem Bremspedal, worauf ihr Fahrzeug stark rückwärts beschleunigte. Die geöffnete Fahrertüre prallte gegen die Außenkante des Imbiss-Wagens, wobei der Kopf der Frau zwischen Autotüre und Karosserie eingeklemmt wurde.

Autofahrerin wird bewusstlos

Die 51-Jährige verlor das Bewusstsein und wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch Passanten aus ihrer lebensbedrohlichen Lage befreit. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die Schwerverletzte durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Smart, sowie am Imbisswagen, entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Bei der Schadensbegutachten durch Polizei und dem Einsatzleiter der Feuerwehr Esslingen, wurde an dem Imbiss-Stand eine verbogene Gasleitung festgestellt, worauf dessen Weiterbetrieb bis auf Weiteres untersagt wurde.