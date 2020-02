Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 49-Jähriger am Mittwochmorgen mit seinem Auto auf der Straße Krummer Weg in Biberach in Richtung Gaisentalstraße und bog nach links in die Hochvogelstraße ab.

Autofahrer übersieht Fußgängerin

In diesem Augenblick überquerte eine Fußgängerin die Hochvogelstraße. Der Autofahrer übersah die 63-Jährige und fuhr die Frau an. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Fußgängerin stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Sachschaden ist laut Polizeibericht nicht entstanden.