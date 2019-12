Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wechselte eine 25 Jahre alte Frau ohne auf den Verkehr zu achten auf den linken Fahrstreifen, um einen vor ihr fahrenden Kleinlastwagen zu überholen. Von hinten näherte sich ein 18-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit und knallte mit seinem Wagen von hinten in das Auto der Frau. Durch den Aufprall wurde ihr Auto nach vorne geschleudert und kollidierte mit dem Kleinlastwagen. Die 25-Jährige erlitt bei dem Unfall am frühen Freitagabend schwere Verletzungen, der 18-Jährige sowie der 62-jährige Fahrer des Kleinlastwagens wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 164.000 Euro.