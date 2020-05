Am Samstagmittag hat sich auf dem Flugplatz in Günzburg ein tödlicher Unfall ereignet.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, ist ein Segelflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Ein Schleppflugzug sollte den Segelflieger in die Höhe ziehen. In etwa 50 Metern Höhe löste sich das das Segelflugzeug plötzlich von der Zugleine. Es stürzte daraufhin in die Tiefe. Der Pilot des Segelflugzeuges überlebte den Aufprall nicht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.