Spektakulärer Unfall auf der A8 bei Merklingen / Nellingen in Fahrtrichtung Ulm und München: Wie die Polizei am Montag berichtet, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmende am Sonntag gegen 18 Uhr ein brennendes Auto auf der Standspur in Richtung München.

Brand auf der A8 bei Merklingen: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr kam und löschte den Brand. Die Polizei und die Autobahnmeisterei sicherten die Gefahrenstelle ab, der rechte Fahrstreifen war gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Die Schadenshöhe ist noch unklar.