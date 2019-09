Nach Angaben der Polizei verursachte eine 19-Jährige am Dienstag mit ihrem Skoda an einer Kreuzung in Blaustein einen Unfall mit drei beteiligten Autos und sieben Verletzten.

Gegen 14 Uhr wollte ein Dacia-Fahrer nach Links abbiegen und musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Ein Seat hielt hinter dem Auto. Die 19-Jährige kam von hinten und übersah die stehenden Wagen. Sie fuhr auf den Seat auf, schob diesen in den Dacia und kollidierte anschließend mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin.

Hierbei erlitten die 68-Jährige VW-Fahrerin sowie die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen. Der 28-Jährige Seat-Fahrer wurde leicht, seine 23-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Der 30-Jährige Dacia-Fahrer und seine 56-Jährige Mitfahrerin wurden leicht, seine 25-Jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Beteiligten in umliegende Krankenhäuser.

