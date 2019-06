In Blaustein ist es am Samstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Betrunkener wollte mit seinem Motorrad ein „Kunststück“ vollführen – mit schlimmen Folgen für ein junges Mädchen.

Ein betrunkener Motorradfahrer hat am Samstagabend bei dem Versuch, vor Zuschauern einen „Wheelie“ auf dem Hinterrad zu zeigen, ein 13-jähriges Mädchen in Blaustein schwer verletzt.

An dem Abend hatten sich nach Angaben der Polizei zahlreiche Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich der Lindenhalle getroffen und auch Alkohol konsumiert. Unter die Menge mischte sich der 29-jährige Motorradfahrer. Es habe sich um ein privates Treffen, und nicht um eine offizielle Veranstaltung gehandelt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Der 29-Jährige, der bei dem Treffen ebenfalls Alkohol trank, versuchte gegen 21.50 Uhr das Fahrmanöver auf dem Hinterrad vorzuführen. Dabei verlor der betrunkenen Fahrer allerdings die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Das Motorrad prallte gegen ein 13-jähriges Mädchen, das dadurch schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer habe nur kurz nach ihr geschaut und sei dann in unbekannte Richtung davongefahren, berichtet die Polizei weiter.

Mädchen in Klinik gebracht

Andere aus der Gruppe alarmierten Notarzt und Polizei. Das schwer verletzte Mädchen wurde in eine Klinik gebracht. Es besteht nach Auskunft der Polizei keine Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen wurde der Name des Motorradfahrers der Polizei bekannt. Beamte trafen den Mann dann kurz vor Mitternacht an seiner Wohnanschrift in Blaustein an. Auch der 29-Jährige hatte von dem Unfall Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. Bei dem alkoholisierten Mann wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Sein Motorrad wurde von der Polizei sichergestellt.

Der 29-jährige Blausteiner wird eine Anzeige erhalten wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung.