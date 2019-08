Am Samstag hat es in Blaubeuren einen schweren Unfall gegeben. Ein Mann verlor die Kontrolle, geriet mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und hatte anschließend großes Glück, nicht abzustürzen.

Großes Glück hatte ein 27-Jähriger am frühen Samstagmorgen. Das berichtet die Polizei Ulm am Sonntag in einer Mitteilung. Demnach war der Mann kurz vor ein Uhr mit seinem Audi in der Sonderbucher Steige in Richtung Blaubeuren unterwegs. Er verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Audi prallte zunächst rechtsseitig gegen einen Fels.

Leitplanke verhindert Absturz in der Steige

Beim Gegenlenken übersteuerte der junge Mann sein Fahrzeug. Die dortige Leitplanke fing das Fahrzeug auf und verhinderte einen drohenden Absturz in der Steige. Die Polizeistreife stellte beim Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von rund zwei Promille Atemalkohol. Dem Audifahrer wurde eine Blutprobe entnommen, er sieht nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit und Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Am Audi entstand durch den doppelseitigen Anprall Totalschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

