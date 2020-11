Schwerer Unfall Ecke Steigmühlstraße und Riedlinger Straße in Biberach: Nach Angaben der Polizei fuhr am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Opel auf der Steigmühlstraße und bog dann nach links auf die Riedlinger Straße/B312 ab.

Dabei missachtete er den Ermittlern zufolge die Vorfahrt eines Radfahrers (37), der von links nahte. Es kam zur Kollision zwischen Radler und Auto.

Radfahrer bei Unfall in Biberach schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass der 37-jährige Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Auto beträgt rund 1000 Euro, der am Trekkingrad dürfte gering sein.