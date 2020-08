Wie die Polizei am Dienstag berichtet, sei der Unfall bereits am Samstag geschehen, aber erst jetzt bekannt geworden. Demnach war der 69-Jährige als Fußgänger auf dem Gehweg in der Astiallee in Biberach unterwegs gewesen.

Von hinten sei der Schilderung des mutmaßlichen Unfallopfers zufolge eine Frau mit einem E-Scooter herangefahren. Sie soll den Senioren umgefahren haben und nach der Kollision einfach weitergefahren sein.

Mann bei Unfall mit Elektro-Roller in Biberach schwer verletzt

Passanten halfen dem Mann wohl wieder auf die Beine, er schaffte es offenbar alleine nach Hause. Doch eine Angehörige brachte ihn ins Krankenhaus. Dort wurden schwere Verletzungen festgestellt, er wurde stationär aufgenommen.

An Details zu dem mutmaßlichen Unfall konnte der 69-Jährige sich der Polizei zufolge nicht mehr erinnern. Deswegen sucht das Polizeirevier Biberach nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können. hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07351/4470.