Gegen 8.30 Uhr war am Mittwoch eine Autofahrerin in der Oberbergstraße in Blaustein unterwegs. Einige Meter nach dem Ortsende überquerte ein Jogger die Fahrbahn.

Die Frau sah den 21-Jährigen zu spät und fuhr den Mann an. Der stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn. Dabei trug er schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Am Pkw der 21-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Die Beamten von der Verkehrspolizei Laupheim (07392/96300) ermitteln nun, wie es zu dem Unfall kam.