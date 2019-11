Vor dem Unfall am Feitag um kurz vor Mitternacht fuhr der 19-Jähriger von Erstetten her kommend auf der K7411 in Richtung Pappelau. Wegen dichten Nebels betrug die Sichtweite weniger als 150 Meter. Der junge Autofahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht ausreichend angepasst und kam an der Kreuzung mit der L241 nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr einen Graben und blieb in der Böschung stehen.

Fahrlässige Körperverletzung und 10.000 Euro Schaden

Von den vier Insassen wurde eine 20-Jährige auf der Rückbank leicht verletzt. An dem VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung führt der Polizeiposten in Blaubeuren.