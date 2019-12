Laut Polizei kam bei Amstetten in Richtung Urspring ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen von Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr konnte dem 50-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Er verstarb an der Unfallstelle. Zuvor war er, gegen 9.30 Uhr, mit seinem Auto von der B10 abgekommen, berichtet die Polizei. Sie geht von akuten Gesundheitsstörung als Ursache aus. In deren Folge sei der Mann nach bisherigen Erkenntnissen am Steuer verstorben. Das Auto fuhr die Böschung hinunter und prallte schließlich gegen einen Baum. Dort blieb der Audi total beschädigt liegen.