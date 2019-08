Themen in diesem Artikel VW

Zwischen Schelklingen und Allmendingen kam es am Freitagnachmittag zu einem Unfall. Der Fahrer eines VW war am Steuer eingeschlafen. Vier Menschen wurden verletzt.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr. Ein 57-Jähriger fuhr zu dieser Zeit von Schelklingen in Richtung Allmendingen. Am Steuer sei er eingeschlafen, gab der Mann später gegenüber der Polizei an. Deshalb kam sein Auto zunächst nach rechts, dann nach links auf die Gegenspur. Dort stieß der VW frontal mit einem Toyota zusammen.

Fahrerin erlitt schwere Verletzungen

Im Toyota erlitt die Fahrerin schwere Verletzungen. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Die beiden Beifahrer in den Autos erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten. Die Bundesstraße 492 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zur Bergung der Fahrzeuge vollständig gesperrt. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei entstand an den beiden Autos Totalschaden. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt jetzt gegen den 57-Jährigen.

