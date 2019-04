Bei einem Unfall auf der B492 in Blaubeuren sind sechs Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Ein Golf-Fahrer war falsch abgebogen.

Sechs Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 492 bei Blaubeuren-Weiler verletzt worden, vier von ihnen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Bundesstraße 492 war rund zwei Stunden lang voll gesperrt. Nach den Ermittlungen der Polizei waren gegen 14.40 Uhr der Fahrer eines VW und der Fahrer eines Mercedes mit ihren Fahrzeugen in Richtung Schelklingen unterwegs.

Drei Menschen leichtverletzt, drei Menschen schwerverletzt

Auf Höhe von Blaubeuren-Weiler wollte der Golf-Fahrer nach links in einen Parkplatz abbiegen, der nachfolgende Mercedes-Fahrer fuhr auf. Jedes der Fahrzeuge war mit drei Personen besetzt. Laut Polizei wurden drei Menschen leicht und drei schwer verletzt. Die Blaubeurer Feuerwehr sowie mehrere Notärzte und Rettungsteams eilten an die Unfallstelle. Der Verkehr wurde über Weiler und über Ringingen umgeleitet.

